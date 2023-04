Bochum-Hiltrop: Kaputte Gehwege werden zur Gefahrenstelle

Bochum-Hiltrop. Einige Gehwege einer großen Straße in Hiltrop sind in einem beklagenswerten Zustand. Wer dort hergeht, muss sehr aufpassen.

Wer auf den Gehwegen der Wiescherstraße in Bochum im Bereich der Einmündung „Heiksfeld“ unterwegs ist, muss besonders gut aufpassen. Der Gehwegbelag ist so stark beschädigt, dass ein Sturz droht. Vor allem für Menschen mit Rollator oder Kinderwagen ist das Passieren tückisch.

Auf beiden Seiten der stark befahrenen Straße stehen große alte Bäume. Die Wurzeln haben den Gehwegbelag so stark angehoben und aufgerissen, dass große zerplatzte Bodenwellen entstanden sind. An einer Stelle wölbt sich die Decke auf bis zu fast 30 Zentimeter hoch. Und dies an einer Stelle, die nur rund einen Meter breit ist.

Fußgänger müssen wegen Autos auf unbefestigte Bereiche ausweichen

Außerdem müssen Fußgänger teilweise auf unbefestigte Bereiche ausweichen, weil (legal) parkende Autos den Gehweg blockieren. Wenn es regnet, müssen Fußgänger durch Matsch laufen.

Eine Anwohnerin wies die WAZ auf diese Gefahrenstellen hin. „Der Norden von Bochum wird vernachlässigt“, sagt sie.

Baumwurzeln und Matsch machen diesen Gehweg auf der Wiescherstraße im Bereich der Einmündung „Heiksfeld“ zu einer Gefahrenstelle. Foto: Bernd Kiesewetter

Die Stadt erklärt, dass durch das starke Wurzelwachstum der Straßenbäume eine Instandsetzung erschwert werde. „Die Sanierung der Gehwege in diesem Abschnitt muss sehr genau abgewogen werden und bedarf einer gründlichen Planung, da wir auf der einen Seite den alten Baumbestand in der Wiescherstraße erhalten möchten und müssen, andererseits aber natürlich auch eine barrierefreie Nutzung sicherstellen wollen“, erläutert Stadtsprecherin Kirsten Ilk. „Wir tun unser Mögliches, um wieder eine uneingeschränkte Begehbarkeit sicherzustellen.“ Einen Zeitplan gibt es noch nicht.

Stadt Bochum: „Den Gehweg mit Aufmerksamkeit und Vorsicht benutzen“

Die Stadt appelliert an Fußgängerinnen und Fußgänger, in den Bereichen, wo sehr deutlich erkennbar ist, dass die Schäden aufgrund der Baumwurzeln entstanden sind, „den Gehweg mit besonderer Aufmerksamkeit und Vorsicht zu nutzen“.

Erst vor gut zwei Wochen war an der Wiescherstraße ein schwerer Schaden entstanden, weil unbekannte Täter dort sieben junge Ahornbäume mit einer Säge mutwillig zerstört hatten.

