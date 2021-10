Bochumerinnen und Bochumer können sich diese Woche an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet impfen lassen.

Corona Bochum: Hier wird in dieser Woche gegen Corona geimpft

Bochum. Auch in dieser Woche wird an verschiedenen Stellen in Bochum zum Schutz vor Corona geimpft. Hier gibt es eine Übersicht mit den Impfangeboten.

Die Stadt Bochum setzt auch in dieser Woche ihre mobilen Coronaschutz-Impfangebote fort. An diesen Standorten und zu diesen Zeiten wird in der kommenden Woche geimpft:

• Montag, 18. Oktober, bis Mittwoch, 20. Oktober: Hannibal-Center, Dorstener Straße 400, jeweils von 12 bis 17 Uhr

• Donnerstag, 21. Oktober, Hochschule Bochum, Am Hochschulcampus 1, 9 bis 14 Uhr

• Freitag, 22. Oktober, Union Filmtheater, Kortumstraße 16, 17 bis 21 Uhr

Alle Impfwilligen über zwölf Jahren können sich ohne Voranmeldung impfen lassen. Es stehen die Impfstoffe der Hersteller Biontech, Moderna sowie Johnson Johnson bereit. Bei Kindern und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 15 Jahren müssen die Einwilligungs- und Aufklärungsbögen zur Impfung von mindestens einem Sorgeberechtigten unterschrieben sein. Die Kinder und Jugendlichen sollten von einem Sorgeberechtigten begleitet werden.

Zur Impfung sind der Personalausweis und möglichst die Krankenversicherungskarte sowie der Impfausweis mitzubringen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum