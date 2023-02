Bochum: Hier werden zu schnelle Fahrzeuge geblitzt

Bochum. Auch in der nächsten Woche werden wieder zu schnelle Kraftfahrzeuge geblitzt. Stadt und Polizei nennen hier ihre Standorte.

Die Stadt kontrolliert in der nächsten Woche (ab 6.) an diesen Straßen die Geschwindigkeit: am Montag auf der Lothringer Straße, am Dienstag auf der Schwerinstraße, am Mittwoch auf der Sodinger Straße, am Donnerstag auf der Kemnader Straße, am Freitag auf der Nettelbeckstraße und am Samstag auf der Straße Im Haarmannsbusch.

Hier steht die Bochumer Polizei am Straßenrand

Die Polizei nennt nur die Stadtteile, in denen sie blitzt: am Montag in Riemke, am Dienstag in Harpen, am Mittwoch in Brenschede, am Donnerstag in Wattenscheid Mitte, am Freitag in Linden und am Samstag in Kornharpen.

