Bochum: Hier blitzen Stadt und Polizei zu schnelle Fahrzeuge

Bochum. Stadt und Polizei kontrollieren ab kommenden Montag wieder das Tempo auf den Straßen in Bochum. Hier sind die Messstellen im Stadtgebiet.

Die Stadt Bochum blitzt in der nächsten Woche (ab 27.) an diesen Straßen zu schnelle Fahrzeuge: am Montag an der Querenburger Straße, am Dienstag am Hustadtring, am Mittwoch an der Laerholzstraße, am Donnerstag an der Stiepeler Straße, am Freitag an der Markstraße und am Samstag an der Altenbochumer Straße.

Die Polizei nennt nur die Stadtteile, in denen sie kontrolliert: Am Montag in Bergen, am Dienstag in Altenbochum, am Mittwoch in Südfeldmark, am Donnerstag in Riemke, am Freitag in Hofstede und am Samstag in Stiepel.

