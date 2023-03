Bochum: Hier blitzen Polizei und Stadt zu schnelle Fahrzeuge

Bochum. Die Bochumer Polizei und die Stadt blitzen auch in der nächsten wieder zu schnelle Fahrzeuge. Hier sind die einzelnen Standorte.

Die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit auf den Bochumer Straßen ab Montag (13.) in folgenden Stadtteilen: am Montag in Bergen, am Dienstag in Werne, am Mittwoch in Dahlhausen, am Donnerstag in Langendreer, am Freitag in Linden und am Samstag in Hamme.

Hier blitzt die Bochumer Stadtverwaltung

Die Stadt Bochum nennt auch die einzelnen Straßen, an denen sie ab Montag blitzt: am Montag auf der Königsallee, am Dienstag auf der Steinkuhlstraße, am Mittwoch auf der Wiemelhauser Straße, am Donnerstag auf der Drusenbergstraße, am Freitag auf der Düppelstraße und am Samstag auf der Oskar-Hoffmann-Straße.

