Bochum: Hier blitzen Polizei und Stadt zu schnelle Fahrzeuge

Bochum. Auch in der nächsten Woche kontrollieren Stadt und Polizei Bochum das Tempo auf den Straßen. Hier sind die einzelnen Messstellen.

Die Bochumer Polizei blitzt in der nächsten Woche in diesen Stadtteilen zu schnelle Fahrzeuge: am Montag in Bergen, am Dienstag in Langendreer, am Mittwoch in Wattenscheid-Mitte, am Donnerstag in Südfeldmark, am Freitag in Stiepel und am Samstag in Querenburg.

An diesen Straßen blitzt die Stadt Bochum

Die Stadt Bochum nennt auch die einzelnen Straßen, an denen die Radarwagen stehen: am Montag auf der Röhlinghauser Straße, am Dienstag auf der Schoppenkampstraße, am Mittwoch auf der Untere Heidestraße, am Donnerstag auf der Wattenscheider Straße, am Freitag auf der Sechs-Schwestern-Straße und am Samstag auf der Humboldtstraße.

