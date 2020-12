Bochum/Herne: Jugendliche bauen mit geklautem Auto Unfälle

Die Polizei Bochum konnte in Herne drei Jugendliche nach den beiden Autounfällen stellen.

Bochum/Herne. Ein jugendlicher Autofahrer hat in Bochum und Herne zwei Unfälle gebaut. Der Pkw war gestohlen. Darin saßen noch weitere Jugendliche.

Nach einem Auffahrunfall in sind drei Jugendliche vom Unfallort in Bochum geflüchtet und haben wenig später in Herne einen zweiten Unfall verursacht. Das Auto war als gestohlen gemeldet.

Nach Polizeiangaben wartete am Samstagnachmittag, 12. September, gegen ein 19-jähriger Autofahrer aus Bochum verkehrsbedingt an der Kreuzung Dorstener Straße/Hordeler Straße, als ihm ein Auto auffährt. Als er aussteigt, um den Schaden zu begutachten, flüchtet der Fahrer des anderen Wagens vom Unfallort in Richtung Hordeler Straße. Bei dem Unfall wurde der 19-Jährige leicht verletzt.

Bochumer Unfallfahrzeug rammt in Herne einen Poller

Wenig später verursacht der Fahrer des flüchtenden Wagens auf der Hordeler Straße in Herne einen weiteren Unfall. Der Fahrer wollte im Kreisverkehr von der Hordeler Straße auf die Magdeburger Straße in westliche Richtung abbiegen. Dabei rammte er einen Poller und einen Stein im Grünstreifen und kam auf dem angrenzenden Radweg zum Stehen.

Ein Zeuge beobachtete drei Jugendliche, die aus dem verunglückten Auto flüchteten.

Autoinsassen sind 13 und 15 Jahre alt

Die Polizei leitete eine Fahndung ein und stellte dabei drei junge Männer: einen 15-jährigen Wattenscheider und zwei Gelsenkirchener (15 und 13 Jahre).

Wer das Auto gefahren hat, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.