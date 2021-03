Bochum: Hauswand beschmiert? Polizei nimmt Verdächtigen fest

Die Polizei hat am Montag einen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, eine Hauswand beschmiert zu haben. Zeugen hatten die Polizei gerufen.

Die Polizei hat in der Nacht zu Montag in Bochum-Riemke einen 27-Jährigen festgenommen, der eine Hauswand im Bereich der Josephstraße beschmiert haben soll. Zeugen hatten gegen 1 Uhr die Polizei gerufen und geschildert, dass zwei Menschen mit einer Farbrolle die Wand beschmieren.

Polizisten stellten einen Tatverdächtigen kurze Zeit später am Bürgerplatz. Er hatte Farbe an den Händen und führte Betäubungsmittel mit sich, so heißt es. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,8 Promille. Die Beamten nahmen den Bochumer mit auf die Wache und schrieben eine Strafanzeige. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen erlangten die Polizisten Hinweise auf den zweiten Tatverdächtigen.