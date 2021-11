Ein kaputtes Stellwerk in Duisburg sorgt auch am Bochumer Hauptbahnhof für Probleme.

Verkehr Bochum Hauptbahnhof: Störung in Stellwerk sorgt für Chaos

Bochum. Eine Störung in einem Duisburger Stellwerk hat auch auf Bochum große Auswirkungen. Der Bahnverkehr ist behindert. Das sorgt für Chaos.

Ein kaputtes Stellwerk in Duisburg behindert am Mittwochmorgen den Bahnverkehr im Ruhrgebiet und sorgt auch in Bochum für Chaos.

Nach Angaben der Deutschen Bahn kann im Fernverkehr der Halt in Bochum entfallen. Einzelne Züge werden umgeleitet oder verspäten sich. Betroffen sind auch die S1 und der RE6.

Mehrere Züge – sowohl im Regional- als auch im Fernverkehr – fallen aus. Reisende stehen daher vor großen Problemen. Birgit Kodet aus dem Schwarzwald etwa hat Angehörige in Bochum besucht, aber wie sie nun wieder zurück nach Freiburg kommt, ist nicht klar. Im Bahnhof läuft eine Ansage, die auf die Stellwerkstörung hinweist.

