Bochum Hauptbahnhof: Polizisten erwischen Diebe im ICE

Zwei Männer werden von Bundespolizisten in Zivil auf frischer Tat bei einem Diebstahl in einem ICE zwischen Duisburg und Bochum erwischt.

Bochum. Zivilpolizisten haben kurz vor dem Bochumer Hauptbahnhof in einem ICE einen Diebstahl beobachtet. Zwei Männer wurden festgenommen.

Zivilbeamte der Bundespolizei haben am Donnerstagnachmittag gegen 16.40 Uhr zwei Männer in einem ICE bei einem Diebstahl erwischt. Während einer der Männer (32) den Koffer eines Fahrgastes (47) an sich nahm, habe sein mutmaßlicher Komplize (31) im Gang Schmiere gestanden. Beide sollen über Handys mit einander kommuniziert haben.

Als der Zug im Bochumer Hauptbahnhof hielt, nahmen die Polizisten den 32-Jährigen fest. Sein mutmaßlicher Komplize sprang aus dem Zug und flüchtete. An der Treppe sei der Mann gestrauchelt und habe sich am Fuß verletzt, so heißt es. Erst kurz danach habe er sich festnehmen lassen.

Diebstahl in ICE: Polizei nimmt zwei Männer fest

Die Polizei vermutet, dass der 32-Jährige Mann aus Dinslaken für weitere Diebstähle verantwortlich ist. Bei ihm wurde weiteres Diebesgut gefunden. Die Schadenshöhe liegt laut Polizei bei rund 35.000 Euro.

Am Freitag wurde der 32-Jährige einem Haftrichter in Bochum vorgeführt. Beide Männer müssen sich nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Die Gegenstände im Koffer des Fahrgastes waren rund 400 Euro wert. Er konnte noch im ICE an den Eigentümer zurückgegeben werden. Er selbst hatte den Diebstahl laut Polizei nicht bemerkt.

