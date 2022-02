Bochum Hauptbahnhof: Mann mit Messer und Drogen erwischt

Bochum. Die Bundespolizei hat am Bochumer Hauptbahnhof einen Wittener erwischt, der ein Butterfly-Messer und Drogen dabei hatte. Das hat Konsequenzen.

Bundespolizisten haben am Freitagabend am Bochumer Hauptbahnhof einen 18-Jährigen aus Witten mit einem Butterfly-Messer und Marihuana in der Jacke erwischt. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Beamten gegen 22.10 Uhr in der Nähe des 18-Jährigen Marihuana gerochen und ihn daraufhin kontrolliert.

In der linken Jackentasche hätten die Einsatzkräfte dann ein Butterfly-Messer und eine Tüte Marihuana gefunden. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Bochum Hauptbahnhof: Polizei stellt auch Elektroschocker sicher

Wenige Stunden später stellten die Bundespolizisten am Hauptbahnhof einen Elektroschocker sicher, der sich in der Tasche eines 17-Jährigen befand. Dieser behauptete, dass die Tasche einer Freundin gehört, so heißt es von der Polizei.

„Aufgefundene Kosmetik untermauerten die Aussage des 17-Jährigen“, so heißt es weiter. Die Polizisten baten die Freundin (15) zur Wache, die die Version bestätigte. Auch sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

