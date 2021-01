Bochum Hauptbahnhof: Einbrecher stiehlt Tabak aus dem Kiosk

Mehrere Tabakdosen hat ein Einbrecher am Donnerstagmorgen aus einem Kiosk im Vorraum des Bochumer Hauptbahnhofes gestohlen.

Bochum. Ein Mann (27) ist am Donnerstagmorgen in den Kiosk im Vorraum des Bochumer Hauptbahnhofs eingebrochen. Der Mann wurde von der Polizei gefasst.

Mehrere Tabakdosen hat ein Einbrecher am Donnerstagmorgen, 28. Januar, aus einem Kiosk im Vorraum des Bochumer Hauptbahnhofes gestohlen. Ein Zeuge hatte den Mann (27) gegen 3.20 Uhr dabei beobachtet, wie er eine Glasscheibe eingeworfen und in den Kiosk eingestiegen war, so heißt es von der Polizei.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Der Einbrecher habe mehrere Waren in eine Tüte gepackt und sei geflüchtet. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die den 27-Jährigen aus Mechernich im Bereich Grabenstraße/Bongardstraße festnehmen konnte. Die Tabakdosen hatte er noch dabei.

Mehr Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier!