Bochum Hauptbahnhof: Bistro neu eröffnet - mit Besonderheit

Bochum Im Bochumer Hauptbahnhof hat ein neues Bistro eröffnet. Der Laden folgt einem Vorbild aus Hamburg und hat eine Besonderheit für seine Kunden.

Im Bochumer Hauptbahnhof eröffnet im Laufe des Septembers ein neues Bistro. Der HBB-Store ist eine Mischung aus Laden und Bistro, der seinen Kunden eine Auswahl an warmen und kalten Snacks oder Getränken, sowie Süßwaren und Tabak anbietet – und einen sicheren Ort, wenn sie sich bedroht oder belästigt fühlen.

Dahinter steckt die vor 30 Jahren geründete Hamburger Bahnhofsbetriebe Basal GmbH, die mittlerweile 48 Filialen im Norden und Westen Deutschlands betreibt. Im September geht es auch in Bochum los.

Döner-Baguette soll im Bochumer Hauptbahnhof Kunden anlocken

„Die Übergabe der Fläche an den neuen Mieter hat bereits stattgefunden“, ein Sprecher der Deutschen Bahn. Wann genau der Laden seine Pforten öffnet ist noch unklar, nur so viel, dass „die Eröffnung im Laufe des Monats September stattfindet.“ Sicher jedoch ist, dass ein gastronomisches Angebot von Backwaren, Snacks und Süßigkeiten über Baguettes (mit zum Beispiel Döner und Käse überbacken) bis zu Getränken und Tabakwaren geben wird.

HBB-Store bietet auch in Bochum Zufluchtsort für die Besucher des Hauptbahnhofes

Bereits in einigen Städten in Nordrhein-Westfalen ist in Bahnhöfen, Einkaufszentren oder Flughäfen ein HBB-Store zu finden.Darüber hinaus sensibilisiert die HBB nach eigenen Angaben seine Betreiber und Servicekräfte für die Belange der Kunden, die sich in ihrer Umgebung bedroht fühlen und Hilfe brauchen und schafft somit einen sicheren Zufluchtsort für die Menschen im Bochumer Hauptbahnhof.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum