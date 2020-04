Bochum/Hattingen: Zugausfall und Verspätung bei der S3

Bochum/Hattingen. Wegen Bauarbeiten gibt es vom 20. bis 24. April Einschränkungen bei der S-Bahn-Linie S3 zwischen Hattingen und Bochum. Einige Fahrten fallen aus.

Aufgrund von Bauarbeiten kommt es auf der Strecke zwischen Hattingen (Ruhr) Mitte und Bochum-Dahlhausen von Montag (20. April) bis Freitag (24. April) zu Einschränkungen bei auf der S-Bahn-Linie S3. Einige Züge fallen aus, zudem gebe es geringe Verspätungen, teilt das Eisenbahnunternehmen Abellio mit.

Betroffen sind die Nächte vom 20. auf den 21. April sowie vom 23. auf den 24. April. Die Züge der S3 ab Hattingen (Ruhr) Mitte um 1.03 Uhr sowie ab Oberhausen um 0.18 Uhr fallen zwischen Bochum-Dahlhausen und Hattingen-Mitte aus. Zudem kann es geringe Verspätungen geben.

Ausfall der S3 zwischen Hattingen und Bochum: Schienenersatzverkehr

Die ausfallenden Fahrten werden durch einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen ersetzt. Die Busse halten an den folgenden Haltepunkten:

Hattingen (Ruhr) Mitte: Hattingen Mitte ZOB (Bussteig 3)

Hattingen (Ruhr): Hattingen S

In Bochum-Dahlhausen ist ein nahtloser Umstieg auf den regulären Verkehr der Linie S3 in Richtung Oberhausen möglich. Abellio empfiehlt, die aktuellen Fahrzeiten und Informationen zu den Fahrten sowie Ersatzhalten in den bekannten Auskunftsmedien zu beachten.

