Bochum hat vegan-freundlichste Mensa in Deutschland

Bochum. Eine Bochumer Mensa wurde als vegan-freundlichste an deutschen Unis ausgezeichnet. Sie teilt sich den ersten Platz mit einem Angebot in Berlin.

Fünf Sterne für die Mensa „Rote Bete“ des Akademischen Förderungswerkes (Akafö) in Bochum: Die Tierschutzorganisation Peta hat sie als vegan-freundlichste Mensa in Deutschland ausgezeichnet. Genauso gut hat nur die „Mensa Pasteria TU Veggie 2.0“ in Berlin abgeschnitten.

„Die Mensa ,Rote Beete’ bietet ausschließlich vegane Speisen an und ist neu unter den Top-Mensen. (...) Mit ihrem Angebot will die Mensa ein Bewusstsein für Ernährung schaffen und zeigen, wie vielfältig vegan sein kann“, begründet Peta die Auszeichnung.

Warum die „Rote Bete“ in Bochum als vegan-freundlichste Mensa an deutschen Unis gilt

Erst seit vergangenem Jahr wird die Mensa „Rote Bete“ in ihrer aktuellen Form betrieben. Täglich würden 600 bis 800 Portionen Essen ausgegeben, beispielsweise Sojaschnetzel, Spargelcurry, arabisches „Rogan Josh“ oder Bowls. Ergänzend gebe es eine vielfältige Salat- und Antipasti-Theke. „Intern finden Schulungen zum Thema vegane Speisen statt. Anfang dieses Jahres wurde eine vegane Aktionswoche veranstaltet“, so Peta weiter.

Generell nehme das gastronomische Angebot ohne tierische Produkte in Mensen an Unis in Deutschland zu. In der Pressemitteilung der Tierschutzorganisation heißt es: „Fast alle teilnehmenden Mensen haben täglich mindestens eine rein pflanzliche Speise im Angebot – meist sogar mehr. Bei einem Großteil gibt es auch vegane Vor- und Nachspeisen.“

