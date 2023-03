Bochum: Hassbotschaften gegen BVB am S-Bahnhof Langendreer

Polizei Bochum: Unbekannte haben am S-Bahnhof in Langendreer Hassnachrichten gegen den BVB aufgehangen. (Symbolbild)

Bochum-Langendreer. Die Polizei in Bochum hat am S-Bahnhof in Langendreer aufgehängte Puppen und ein Banner entdeckt. Darauf waren Hassbotschaften gegen den BVB.

Nach einem Hinweis, hat die Polizei in Bochum am Dienstag mehrere Hassbotschaften gegen den BVB am S-Bahnhof in Langendreer entdeckt. Noch ist unbekannt, wer sie dort anbrachte.

Laut Polizei Bochum haben bislang unbekannte Personen in der vergangenen Nacht oder am Dienstagmorgen (7. März) ein Graffiti-Banner und lebensgroße Puppen am S-Bahnhof Langendreer aufgehangen. Auf dem Banner, welches am Treppenauf/-abgang hing, stand: „Ganz GE hasst den BVB“. Das in Anlehnung an das am Wochenende stattfindende Derby zwischen dem BVB und Schalke.

Bochum-Langendreer: Puppen in Dortmund-Farben hingen herum

Auf den lebensgroßen Puppen stand die Abkürzung „DO“ für Dortmund. Noch weiß die Polizei nicht, wer die Puppen dort anbrachte und wann genau es passierte. Mittlerweile haben die Beamten das Banner und die Puppen abgenommen. Ermittelt wird jetzt wegen der Hassbotschaft auf dem Banner. (red.)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum