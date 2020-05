Bochum: Handwerk hat noch 56 Ausbildungsplätze im Angebot

Auch ein Ausbildungsplatz zum Friseur oder zur Friseurin ist derzeit in Bochum noch unbesetzt.

Bochum. Schon für einen Ausbildungsplatz 2021 können sich Interessierte beim Ruhr-Handwerk melden. In diesem Jahr sind noch 56 Lehrstellen unbesetzt.

Laut der aktuellen Ausbildungsplatz-Umfrage der Kreishandwerkerschaft Ruhr mit Sitz in Bochum an alle Mitgliedsbetriebe gibt es noch 56 unbesetzte Lehrstellen für das Ausbildungsjahr 2020. Zudem gibt es schon heute 88 Ausbildungsplatzangebote für das Ausbildungsjahr 2021.

„Wir appellieren an alle Jugendlichen, sich jetzt ihren Ausbildungsplatz im zukunftsträchtigen Handwerk zu sichern. Jetzt ist es Zeit, in Ihre berufliche Zukunft zu investieren“, sagt Geschäftsführer Johannes Motz. Das Ausbildungsplatzangebot sei so bunt wie der gesamte vielseitige Wirtschaftszweig.

Zehn angehende Elektroniker werden gesucht

In Bochen suchen Handwerksbetriebe in diesem Jahr noch künftige Azubis in folgenden Bereichen: Anlagenmechaniker/in Sanitär-Heizung-Klima (5 Ausbildungsplätze), Kfz-Mechatroniker/in (2 Ausbildungsplätze), Fahrzeuglackierer/in (1 Ausbildungsplatz), Kaufmann/-frau für Gesundheitswesen (1 Ausbildungsplatz), Maler- und Lackierer/in (2 Ausbildungsplätze), Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik (10 Ausbildungsplätze), Estrichleger/in (1 Ausbildungsplatz), Parkettleger/in (1 Ausbildungsplatz), Tischler/in (1 Ausbildungsplatz), Kaufmann/-frau für Büromanagement (2 Ausbildungsplätze), Maurer/in (1 Ausbildungsplatz), Dachdecker/in (3 Ausbildungsplätze), Friseur/in (1 Ausbildungsplatz), Straßenbauer/in (3 Ausbildungsplätze), Tiefbaufacharbeiter/in (3 Ausbildungsplätze).

