Bochum-Hamme: Einbrecher stehlen Laptop und Bargeld

Bochum-Hamme. Bei einem Wohnungseinbruch in Bochum-Hamme wurden ein Laptop und Bargeld gestohlen. Die Polizei geht von zwei Tätern aus und bittet um Hinweise.

Nach einem Einbruch in Hamme fahndet die Polizei nach zwei Männern. Am Freitag gegen 18.30 Uhr hatten sie an mehreren Wohnungstüren in einem Mehrfamilienhaus an der Feldsieper Straße geklingelt. Ein Anwohner (29) öffnete nicht. Wenig später hörte er verdächtige Geräusche an seiner heruntergelassenen Jalousie. „Als er sich lautstark bemerkbar machte, flüchteten zwei Tatverdächtige in Richtung Kirche“, meldet die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen wurden aus einer Nachbarwohnung ein Laptop und Bargeld gestohlen. Die beiden Einbrecher sind schlank, trugen beigefarbene oder graue Jogginghosen und Kapuzenpullover und führten einen Rucksack mit.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0234 909 4135 oder -4441.

