Bochum. Das Hallo Du-Theater Bochum bietet anspruchsvolles Figurentheater schon für die Kleinsten. Auch das Ende des Bergbaus rückt in den Blickpunkt.

Bochum: „Hallo Du“-Figurentheater startet ins Frühjahr

Das Hallo Du-Theater in Bochum ist aus dem Winterschlaf erwacht und freut sich auf die Frühjahresspielzeit. Am Wochenende geht’s los.

„Volles Programm, volles Haus!“, versprechen die beiden Figurenspieler Silke Geyer und Klaus Herrmann, die sich seit Jahren als „Hallo Du“-Theater für anspruchsvolles Kindertheater stark machen, das auch Erwachsenen gefällt. Auf dem Frühjahrsprogramm stehen 45 Aufführungen, die auf der Bühne im Kulturmagazin Lothringen gezeigt werden.

Nicht fehlen dabei darf die Erfolgsproduktion „Glück Auf! Von Oben Drüber und Unten Drunter“, die Geyer und Hermann anlässlich des Auslaufens des Steinkohlebergbaus Ende 2018 entwickelten. Die Aufführung, die Geschichtliches über Zechen und Bergleute mit einer kindgerechten Spielhandlung verbindet, war vom Start weg ein großer Erfolg. „Wir hätten nie damit gerechnet, dass wir damit so den Nerv treffen“, freuen sich die beiden Künstler. Zumal Kinder könnten immer wieder in die für sie fremde „Welt des Bergbaus“ eintauchen wie in ein Abenteuerland.

Geplant sind drei Abendveranstaltungen

Wer mehr erfahren möchte über den Bergbau und der Geschichte des Ruhrgebiets darf das Theaterstück also nicht versäumen. Unter dem Titel „Zusatzschicht“ sind drei Abendveranstaltung geplant. Die Aufführung wird von einer „Kniftenpause“, bei der selbst geschmierte Brote gereicht werden, unterbrochen. Danach geht es mit einem 40-minütiges Überraschungsprogramm weiter. „Das Überraschungsprogramm bieten wir kostenfrei an“, versprechen die Schauspieler/innen.

Schüler und Schülerinnen ab der 3. bis 6. Klasse haben im Mai die Möglichkeit, an einen Bergbau-Bildungs-Tag mitzuwirken. Die Kinder werden selbst aktiv und absolvieren einen spannenden Kreativ-Workshop, der in den Ateliers vieler anderer Künstler, die im Kulturmagazin auf der alten Zeche Lothringen in Gerthe tätig sind, stattfinden.

Die Künstler (v.li.) Oskar Gölzenleuchter, Silke Geyer, Klaus Hermann und Werner Fichtel wirken beim Bergbau-Bildungstag für Kinder im Kulturmagazin mit. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Wie gehabt, sind die Wochenendvorstellungen eine feste Bank beim Hallo Du-Theater. Kinder ab 4 Jahren können hier mit ihren Eltern und Großeltern, Tanten und Onkel die unterschiedlichsten Geschichten erleben. Mit Figuren und Schauspiel-Akzenten werden Stücke wie „Der schlaue, dumme Fuchs“ oder „Das kleine Ich bin ich“ angeboten. In der Umsetzung der Geschichten berücksichtigt „Hallo Du“ jeweils die besondere Denk- und Wahrnehmungsweise der jungen und jüngsten Zuschauer.

Klare und eindeutige Szenen werden geboten

„Die Stücke behandeln auch Themen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht kindgerecht erscheinen“, so Klaus Herrmann. Aber in Zusammenarbeit mit dem Regisseur werden diese Themen stets in klaren und eindeutigen Szenen anschaulich und begreifbar dargestellt. Die Dramaturgie und der Spannungsbogen sind weitere Elemente, um auf die verschiedenen Altersstufen der Kinder einzugehen.

