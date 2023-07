Falafel, vegane Schnitzel oder Würstchen und Gemüse: Könnte so künftig das Schulessen in Bochum aussehen?

Schulessen Bochum: Häufiger veganes Essen an Schulen? Das ist geplant

Bochum. Fleischfreie Würstchen, Falafel und viel Gemüse: Wäre das eine regelmäßige Option für das Schulessen in Bochum? Die aktuellen Pläne.

In Schulkantinen soll mittags maximal einmal pro Woche Fleisch auf die Teller kommen, ein vegetarisches Angebot soll es immer geben. Das sieht die neuste Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) vor. Auch vegane Gerichte, also solche ohne tierische Produkte wie Milch oder Ei, sollten eine tägliche Option sein, finden die Grünen in Bochum. Sie haben bei der Stadt angefragt, wie es um das Angebot steht.

Der aktuelle Essens-Zulieferer an den weiterführenden Bochumer Schulen sei DGE-zertifiziert, die oben genannten Kriterien seien also vorerst sichergestellt. Das reicht der Ratsfraktion allerdings nicht aus. Neben einem täglichen veganen Angebot fordert sie, dass „Lebensmittel aus regionaler, saisonaler und biologischer Bewirtschaftung priorisiert werden“.

Bochum: Schulleitungen wünschen sich nachhaltigere Ernährung

Die Grünen fragen deshalb bei der Stadt Bochum an, ob es Modellprojekte zu einem nachhaltigen veganen Essensangebot gibt. Der Schulverwaltung seien solche nicht bekannt, sie teilt aber mit: „Einzelne Schulleitungen haben signalisiert, dass sie sich an ihrer Schule eine Mittagsverpflegung mit mehr Bioprodukten bzw. einer nachhaltigen Ernährung wünschen würden.“ Neuerliche Ausschreibungen würden so vorbereitet, dass es täglich ein vegetarisches und mindestens einmal pro Woche ein veganes Essensangebot geben solle.

Generell habe sich die Schulverwaltung mit den aktuellsten Qualitätsstandards für die Schulverpflegung der (DGE) auseinandergesetzt. Seit der vergangenen Vergabe der für den Offenen Ganztag im Grundschulbereich sei die sogenannte Wertungsmatrix um die Kategorie „Nachhaltige Versorgung“ ergänzt worden. „Sodass die Bieter, die für eine nachhaltige Speisenversorgung mit Bio-Produkten, regionalen Produkten sowie für die Reduzierung von Verpackungsmüll bzw. Abfall sorgen, die Höchstpunktzahl in dieser Kategorie erhalten haben“, so das Schulverwaltungsamt.

Darüber hinaus gebe es den Ansatz, mit einigen Schulen ein Pilotprojekt unter dem Titel „Enkelwirtschaft“ zu starten. Dabei handle es sich um Essensangebote rein aus biologischem, nachhaltigen und regionalen Anbau, mit grundsätzlich geringerem Fleisch- und dafür höherem Gemüseanteil. Allerdings: „Das Projekt ruht derzeit, da ein Angebot im Augenblick deutlich über 10 Euro pro Essen liegen würde und unser Kooperationspartner dafür zunächst erst Investitionen vornehmen müsste“, so die Schulverwaltung.

