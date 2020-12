Bochum: Gute Noten für Homeoffice – es gibt aber auch Ängste

Im März arbeiteten bei der Viactiv acht Beschäftigte im Homeoffice. Keine zwei Wochen später waren es 534. Bis heute sind es mehr als 900 der 1500 Mitarbeiter an 60 Standorten, die ihren Job zu Hause ausüben. Corona hat die Zahl der Heim-Arbeiter bei der Krankenkasse mit Sitz in Bochum in ungeahnte Höhen katapultiert. Anlass für den Vorstand, eine wissenschaftliche Studie in Auftrag zu geben. Frage: Sind die Mitarbeiter zufrieden? Eindeutige Antwort: Sind sie. Und möchten, dass dies so bleibt., auch wenn das Gefühl von Einsamkeit vielfach auf der Seele lastet.

Drei von vier Homeoffice-Mitarbeitern der Viactiv beteiligten sich an der Studie der Universität Konstanz. Eine ausreichende Quote, „um generelle Aussagen für die Gesamtbelegschaft zu machen“, konstatiert Uni-Professor Florian Kunze und stellt die wichtigsten Ergebnisse vorweg: 97 Prozent begrüßen es, mobil arbeiten zu können. 78 Prozent glauben, dass sie ihre Aufgaben dadurch aktuell besser und effektiver erledigen als sonst. 96 Prozent wünschen eine Fortsetzung.

Homeoffice-Studie: Technik ist nicht alles

Personalchef Christian Riese wertet die Resultate als Bestätigung einer Führungskultur, die sich in der Corona-Krise neuen Herausforderungen stellen müsse. Siehe oben: Die Erfahrungen mit Homeoffice hielten sich vor der Pandemie in engen Grenzen; in den Führungsetagen ebenso wie in der Belegschaft. Logistisch gelang es im Frühjahr einer eilends eingerichteten Task-Force vergleichsweise schnell, die Voraussetzungen für massenhaftes mobiles Arbeiten u.a. als Ersatz für die im Lockdown geschlossenen Kundencenter zu schaffen. Doch Technik ist nicht alles. Was in normalen Zeiten gilt, gewinnt beim Arbeiten auf Distanz eine nochmals größere Bedeutung. Riese: „Die Chefs müssen ihren Mitarbeitern vertrauen, sie unterstützen, sie in ihrer neuen Autonomie wertschätzen.“

Der – auch gegenseitige – Lernprozess hat offenkundig funktioniert. 99,5 Prozent der Befragten schätzen ihr Engagement als „derzeit sehr hoch“ ein. Mehr als 90 Prozent halten die technische Ausstattung daheim für hinreichend gut. Mehr als 80 Prozent loben die Rückendeckung und Hilfe durch die Führungskräfte. Das spiegele sich in einer Befragung der Kunden (700.000 hat die Viactiv) wider, berichtet Wenke Breucker, die für die Personalentwicklung verantwortlich ist: „Die Versicherten sind mit unserer Arbeit gerade jetzt in der Krise außerordentlich zufrieden. Und die Kolleginnen und Kollegen sind vielfach dankbar, daheim bleiben zu können.“

Viactiv-Personalchef Christian Riese (li.), Wencke Breucker von der Personalabteilung und Sprecher Georg Stamelos stellten der WAZ die Ergebnisse der Homeoffice-Studie vor. Foto: Jürgen Stahl

Verdi warnt vor Selbstausbeutung

Also alles Klasse bei der Kasse? Keineswegs. Die Studie verschweigt auch die Nachteile des Homeoffice nicht. Jeder dritte Mitarbeiter klagt, durch die Arbeit erschöpft zu sein. 41 Prozent fühlen sich einsamer, vermissen den Kontakt mit den Kollegen.

TK: Mütter sind besonders belastet Von „Licht und Schatten“ spricht die Gewerkschaft Verdi in Bochum bei der Bewertung der Homeoffice-Arbeit. Das bestätigt eine aktuelle Studie der Techniker Krankenkasse (TK). Darin geben 60 Prozent der Befragten, die von Zuhause aus arbeiten, an, dass die Grenzen zwischen Arbeits- und Privatleben verschwimmen. Mehr als jeder Vierte (27 Prozent) empfindet das als Belastung. Dabei fällt laut TK auf, dass sich besonders berufstätige Frauen mit kleinen Kindern von der Doppelbelastung erschöpft fühlen. Die Krankenkasse warnt: „Seit Jahren werden immer mehr Menschen aufgrund von Depressionen und anderen psychischen Belastungen krankgeschrieben. Die Möglichkeit besteht, dass Corona diese Entwicklung noch verstärkt.“

Belastungen, vor denen auch Verdi warnt. Für allzu positiv hält Claudia Bonan, die sich als Gewerkschaftssekräterin um Sozialversicherungen kümmert, die Daten in der Viactiv-Studie. So richtig und wichtig Homeoffice insbesondere in Corona-Zeiten sei: „Euphorie ist fehl am Platze“, betont Claudia Bonan. Stichwort Arbeitszeit: „Berufstätige Mütter stehen um 5 Uhr früh auf und sitzen bis nachts am Rechner, um ihr Pensum zu schaffen.“ Das sei Selbstausbeutung statt Arbeit nach Tarif. „Und wer kontrolliert das?“ Stichwort Gesundheitsschutz: „Die Heim-Arbeitsplätze entsprechen vielfach nicht den arbeitsrechtlichen Vorgaben – und das für so lange Zeit.“ Stichwort Einsparungen: „Viele Arbeitgeber haben beim Homeoffice Blut geleckt – mit der Gefahr, dass Arbeitsplätze auf Dauer ausgelagert und letztlich abgebaut werden.“

Häufigster Wunsch: Heim-Arbeit an zwei bis drei Tagen

Viactiv-Personalchef Riese strebt nach einem Mittelweg, „dem Besten aus beiden Welten“, wie er sagt. Ein Mix aus Homeoffice und Büro würde dabei auch der großen Mehrheit der Mitarbeiter entgegenkommen. „Wenn Sie frei wählen könnten, wie viele Tage pro Woche würden Sie gerne mobil arbeiten?“, lautete die Frage in der Uni-Studie. 36,6 Prozent würden gern drei Tage, 27,2 Prozent zwei Tagen daheim bleiben. Nur zwei Prozent favorisieren eine komplette Rückkehr ins Büro.

