Bochum: Guildo Horn feiert Weihnachten in der Christuskirche

„Weihnachten mit Guildo“ wird am 18. Dezember in der Bochumer Christuskirche gefeiert.

Bochum. Der Meister kommt: Mit einem Weihnachtskonzert gastiert Guildo Horn in der Bochumer Christuskirche. Mit dabei: „Die Orthopädischen Strümpfe“.

„Ich bring‘ euch gute neue Mär: Es wird weihnachtlich! Es wird orthopädisch! Es wird gefeiert!” So verheißungsvoll kündigt Guildo Horn seine Rückkehr in die Bochumer Christuskirche an. „Weihnachten mit Guildo“, heißt es am Samstag, 18. Dezember. Wie zuletzt vor zwei Jahren will „der Meister“ mit seiner Band „Die Orthopädischen Strümpfe“ einen festlichen Abend der etwas anderen Art zelebrieren: „garniert mit den besten Schlagerfiletstückchen der 70er Jahre“, verspricht der Sänger und Moderator („Discothek im WDR“) seinen Fans.

Beginn am Platz des europäischen Versprechens ist um 20 Uhr. Es gilt die 2Gplus-Regel und die Maskenpflicht auch am Platz. Karten zum Preis von 30,70 Euro und alle Infos gibt es auf www.christuskirche-bochum.de.

