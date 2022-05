Bochum: Grundschulen werden zu Familienzentren – die Folgen

Die ersten Grundschulen in Bochum werden zu Familienzentren, darunter auch die Waldschule in Querenburg – hier ein Bild aus dem Jahr 2020.

Bochum. Die ersten Grundschulen in Bochum werden zu Familienzentren, teilt die Stadt mit. Welche Schulen das sind und was für Konsequenzen das hat.

An Kindertagesstätten sind Familienzentren ein Erfolgsmodell: Nach ihrem Vorbild bietet die Stadt Bochum, gefördert vom Land NRW, Eltern nun auch an Grundschulen Unterstützung bei Fragen zu Bildung, Betreuung und Erziehung an. Die Überzeugung dabei: Jedes Kind hat das Recht auf Bildung und Förderung – je früher, desto besser.

Seit diesem Schuljahr gibt es in Bochum vier Familiengrundschulzentren

An der Amtmann-Kreyenfeld-Schule (Ost), Feldsieper Schule (Mitte), Gertrudisschule (Wattenscheid) und Waldschule (Süd) haben die ersten Familiengrundschulzentren seit August 2021 nach und nach ihre Arbeit aufgenommen.

An der Waldschule zum Beispiel wurde im letzten Halbjahr ein Klassenraum freigezogen, mit einer Küche und Möbeln auch für Erwachsene ausgestattet. Träger ist hier die AWO. Zweimal in der Woche bieten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Offenem Ganztag und Schulsozialarbeit hier Beratung an. Es gibt einen Nähkurs, ie Sporthalle nutzt das Familiengrundschulzentrum für Kinderturnen und Familienfußball. „Der Andrang ist groß“, so Leiter Felix Koch. Ziel aller Aktionen: ungezwungen ins Gespräch zu kommen.

Auch Bochums Norden und Südwesten sollen Familiengrundschulzentrum erhalten

„Wir haben uns lange Gedanken gemacht, was wir brauchen“, berichtet Christian Töpfer, Leiter des Familiengrundschulzentrums an der Gertrudisschule. 80 Prozent der 340 Familien besitzen Migrationshintergrund. „Viele sprechen nicht sicher Deutsch, können bei Hausaufgaben nicht gut helfen, bleiben im Stadtteil unter sich“, schildert der 49-Jährige. Viermal pro Woche gibt es daher zum Beispiel ein Sprachcafé für Eltern.

Auch im Bochumer Norden und Südwesten soll perspektivisch je ein Familiengrundschulzentrum entstehen. 15.000 Euro erhält jedes im Jahr vom NRW-Ministerium für Schule und Bildung. Die Stadt investiert zusätzlich in jedes jährlich 7000 Euro – mehr als dreimal so viel, wie der gesetzliche Anteil es vorsieht.

