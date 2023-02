Bochum-Grumme: Bürgergemeinschaft ruft „Wassertag“ aus

Bochum-Grumme. Die Interessengemeinschaft Grumme erklärt den 18. März zum „Wassertag“. An diesem Tag will sie mit den Menschen im Viertel ins Gespräch kommen.

Bei der „Flüssesiedlung“ in Grumme steckt das Wasser gewissermaßen schon im Namen – eine Bürgergemeinschaft im Stadtteil ruft jetzt für den 18. März den „Wassertag fürs Grummer Klima“ aus. „Wir wollen das Flüsseviertel rund um die Grummer Teiche klimaresistent machen“, sagt die Interessengemeinschaft (IG) Grumme. „Das bedeutet, wir wollen dazu beitragen, dass die heißen Tage besser zu bewältigen sind, die Natur weniger belastet wird und bei Starkregen das Wasser keinen Schaden anrichtet, sondern für die Teiche nutzbar gemacht werden kann.“

Seit mehreren Jahren ist die Interessengemeinschaft im Viertel aktiv und wirbt bei den Anwohnern darum, Regenwasser als Ressource zu nutzen und – wo möglich – versickern zu lassen. „Beim ‘Wassertag’ wollen wir mit Ihnen ins Gespräch kommen“, heißt es in der Einladung an die Menschen in Grumme. „Immer mehr Flächen in unserer Stadt werden bebaut, asphaltiert oder zugepflastert.“

Regenwasser nutzen – gut für die Umwelt

Wenn es regne, habe die Natur immer weniger davon. Wer aber die Versiegelung seines Bodens entferne und Regenwasser nicht mehr in Kanäle ableite, mache nicht nur sein Wohnviertel lebenswert, sondern könne auch städtische Gebühren sparen.

Beim „Wassertag“ soll es im Gemeindesaal der Evangelischen Johanneskirche (Eingang Patmosstraße, Untergeschoss) einen „Markt der Möglichkeiten“ geben. Mit dabei: Die IG Grumme, Vertreter des städtischen Tiefbauamtes, die VBW Bauen und Wohnen, der Umweltverband BUND sowie die Zukunftsinitiative Klima.Werk der Emschergenossenschaft.

Auf dem Programm (11 bis 13 Uhr) stehen unter anderem „Gute Beispiele für den eigenen Garten“, Informationen zu Maßnahmen und Förderungen für Klima-Anpassung im Garten. Mehr Infos im Netz: ig.grumme.de

