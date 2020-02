Bochum-Altenbochum. Im Koalitionsstreit werfen die Grünen der SPD vor, in der WAZ-Bochum Interna ausgeplaudert zu haben. Beide Seiten fordern jetzt Gespräche.

Im Streit zwischen den Grünen und der SPD im Bezirk Mitte um einen Antrag auf Grünpflege des Friemannplatzes sehen die Grünen die Schuld am Zerwürfnis bei Holger Schneider, dem SPD-Fraktionschef. In einer Presseerklärung findet Raphael Dittert: „Das Vorgehen des SPD-Fraktionsvorsitzenden macht uns fassungslos. Die Koalition in Bochum-Mitte wird durch Machtspielchen des SPD-Fraktionsvorsitzenden immer wieder gestört.“

Karsten Finke, ebenfalls Grünen-Mitglied in der Bezirksvertretung Bochum-Mitte, ergänzt: „Falls die SPD eine Mehrheit jenseits von uns Grünen sucht, kann sie die Koalition mit uns beenden. Wir stehen weiterhin zu Rot-Grün in Bochum-Mitte, aber dies ist nur möglich, wenn sich das Verhalten der SPD und insbesondere ihres Fraktionsvorsitzenden radikal verändert.“

SPD-Fraktionschef weist Vorwürfe zurück

Der so kritisierte Holger Schneider erklärt dazu: „Die Anschuldigungen, die gegen mich erhoben werden, kann ich entkräften. Ich bleibe dabei: Es kann nicht sein, dass persönliche Befindlichkeiten und Wahlkampfinteressen über die Interessen der Bürger gestellt werden.“

Der defekte Zaun, der die Bepflanzung umschließt, sollte im Zuge der Pflegemaßnahmen auch entfernt werden. Foto: Alexander K.

Im Workshop um den Friemannplatz sei von den Bürgern der Wunsch nach mehr Grünpflege gekommen. „Und bei einem Ortstermin am 29. April letzten Jahres waren sich alle Fraktionen einig, dass dringend etwas getan werden müsse, auch bei der Gehölzpflege“, so Schneider.

Überdies wolle die SPD die Koalition nicht aufkündigen; „wir werden in Kürze fraktionsintern Gespräche führen und uns anschließend mit den Grünen zusammensetzen“.

Grüne kündigen Sondersitzung an

Das regen auch die Grünen an. „Die klare Krise in der Koalition muss gelöst werden, wir Grüne verlangen jetzt ein Gespräch mit den Spitzen der SPD. Außerdem wird am 27. Februar eine Sonder-Mitgliederversammlung im Ortsverband stattfinden, um die Mitglieder über das Verhalten von Teilen der SPD aufzuklären und um die weiteren Schritte zu beraten. Es ist jetzt keine Zeit für Eitelkeiten oder Vorwahlkampf, es geht um die Handlungsfähigkeit von Bochum größten Stadtbezirks“, sagt Dittert.

Die CDU-Fraktion im Bezirk hatte zusammen mit den Linken für den Dringlichkeitsantrag auf Grundpflege auf dem Friemannplatz gestimmt. Enttäuscht zeigt sie sich indes über die jetzt durch die Verwaltung vorgeschlagene Minimallösung. „Dass die Stadt einen barrierefreien Zugang zum Altenbochumer Marktplatz ermöglicht, ist für uns eine Selbstverständlichkeit und nicht das lang erwartete Konzept der Politik“, so der Vorsitzende der CDU Altenbochum und Bezirksvertreter, David Schary.

CDU setzt auf Platzgestaltung

Die CDU Altenbochum sieht in der Umgestaltung des Friemannplatzes eine große städtebauliche Chance für den Stadtteil. „Nach einem parteiübergreifenden Auftakt von CDU, SPD und Grünen mit den Anwohnern des Platzes herrscht eigentlich bei allen Konsens, dass es um die Sache und nicht um ein Wahlkampfthema gehen muss.“

Schary kritisiert aber auch die SPD, die den Dringlichkeitsantrag in der Sitzung abgelehnt hatte: „Wieder einmal stellt die SPD sich somit als die angezogene Handbremse für Altenbochum dar, die zwar öffentlich viel fordert, aber in der Bezirksvertretung die entsprechenden politischen Beschlüsse blockiert.“

Soziale Liste: Platz nutzbar machen

Auch die Soziale Liste im Rat fordert, wie die Mehrheit im Bezirk Mitte, die Neugestaltung des Friemannplatzes zu einem Platz für die Anwohner und unterstützt die Bemühungen, als ersten Schritt die Randbepflanzung zurück zu schneiden. Durch den Wildwuchs von (Nadel-)Bäumen und Sträuchern sei der Platz stark eingeschlossen. Eine ausgewogene Rückschnittmaßnahme soll einen gepflegten und einsichtbaren Platz schaffen.

Bochum Drei barrierefreie Zugänge Die Verwaltung hatte in der Bezirksvertretung Mitte erklärt, drei barrierefreie Übergänge zum Friemannplatz schaffen zu wollen. Darüber hinaus aber seien weitere Umgestaltungspläne auf Eis gelegt worden. Derzeit seien keine Städtebaufördermittel zu erwarten, mit denen der Platz auf Vordermann gebracht werden könnte, wie es die Anwohner wünschen. Die Grünpflege hält die Verwaltung für hilfreich, finanziert aus bezirklichen Mitteln.

In weiteren Schritten soll der Platz eine Aufwertung erfahren und besser für Anwohner nutzbar werden, z. B. für Stadtteilfeste. „Der Platz, der auch als Marktplatz genutzt wird, ist für Altenbochum unverzichtbar. Es besteht dringender und schneller Handlungsbedarf“, sagt Angelika Schumacher, Kandidatin der Sozialen Liste für Altenbochum.

Linke: Zugänge freischneiden

Sven Ratajczak von der Links-Fraktion hatte auf Wunsch der SPD den Dringlichkeitsantrag auf Grünpflege in der letzten Sitzung der Bezirksvertretung gestellt, nachdem durchgesickert war, dass der Koalitionspartner Grüne ihn nicht mittragen würde. „Der Platz muss vernünftig gestaltet werden. Da ist es nur ein erster Schritt, wenn die durch Sträucher zugewucherten Zugänge freigeschnitten werden.“