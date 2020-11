Bochum: Großrazzia wegen Kokain - auch Clans im Verdacht

Bochum. Großrazzia der Polizei Bochum: Neun mutmaßliche Kokainhändler sitzen seit Dienstag in U-Haft. Auch arabischstämmige Clans sollen beteiligt sein.

Erneut ist der Polizei und Staatsanwaltschaft Bochum eine Schlag gegen mutmaßliche Kokainhändler (21 bis 51) gelungen. Neun Verdächtige sitzen jetzt in U-Haft

In den Dienstagmorgenstunden gegen 6 Uhr schlugen die Beamten in einer konzertierten Aktion bundesweit zu und vollstreckten in 20 Okjekten Durchsuchungsbefehle: In Bochum, Dortmund, Selm, Berlin, Bremen, Stuttgart, Aalen (Baden-Württemberg), Schönefeld und Hohen Neuendorf (jeweils Brandenburg). Auch Spezialeinheiten wurden eingesetzt. Insgesamt waren rund 500 Beamte beteiligt.

Schon seit 2019 ermittelt die Polizei Bochum in dem Fall

Hintergrund ist ein seit Juni 2019 von der Staatsanwaltschaft Bochum und der Bochumer Kripo geführtes Verfahren. „Die Täter sollen, auch unter Nutzung der Strukturen eines arabischstämmigen Clans, auf internationaler Ebene mit Kokain gehandelt haben“, teilte Polizeisprecherin Tanja Pfeffer mit.

Die Ermittlungen seien sehr aufwendig gewesen. Das Kokain soll aus Brasilien nach Bochum gelangt sein. Hier sollen es die Beschuldigten weiterverkauft haben, aber auch „unter Nutzung familiärer Strukturen“ deutschlandweit.

Beamte beschlagnahmten Geld in einer sechsstelligen Höhe

Bei der Razzia wurden Bargeld im sechsstelligen Bereich, hochwertiger Schmuck, Goldbarren und Waffen sichergestellt, Rauschgift allerdings nur in geringen Mengen. Die Kripo wertet jetzt auch Handys und andere Speichermedien genau aus.

Erst vor wenigen Wochen hat die Polizei bei einer Razzia eine Drogenplantage in Bochum entdeckt. Sechs Bochumer kamen in U-Haft. Bei der Razzia beschlagnahmten die Beamten rund sieben Kilo Marihuana, eine kleine Menge Kokain und diverses Drogen-Zubehör, außerdem Schmuck sowie eine Geldmenge im hohen fünfstelligen Bereich. Auch ein Schlagring und ein Messer stellten die Beamten sich. (B.Ki,)

