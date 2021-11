Bochum: Riesiger Kran für Baustelle am Hauptbahnhof montiert

Bochum. Neben dem Hauptbahnhof Bochum steht jetzt ein riesiger Baukran. Dort werden ein Parkhaus und der City Tower errichtet.

Mit Hilfe eines mächtigen Baukrans ist am Dienstag in Bochum ein großer Baukran neben dem Hauptbahnhof montiert und aufgestellt worden. Er wird in den nächsten Monaten das Stadtbild an dieser prominenten Stelle mitprägen.

Erst wurde am Turm des Kranes der hintere, kleinere Ausleger montiert. Foto: Bernd Kiesewetter

An der Ecke Südring/Universitätsstraße entstehen bis Ende 2023 ein Parkhaus sowie ein 60 Meter hoher „City-Tower“ mit Hotel, Wohnungen und Büros. Dieser soll 2024 fertig sein.

Der Baukran steht aber nur für das Parkhaus da, das von der Bochum Wirtschaftsentwicklung errichtet wird. Der Investor des City Towers baut in Eigenregie.

Wenn im Mai 2022 der Rohbau des Parkhauses großteils fertig sein soll, ist auch der Beginn der Bauarbeiten für den City Tower geplant.

Monteure kletterten in luftiger Höhe durch den langen Lastausleger hindurch

Die Montage des Krans ist etwas für absolute Spezialisten, die mit großer Höhe klarkommen müssen. Erst wurde an dem Turm des Kranes der hintere, kürzere Lastausleger in die Luft gehievt und montiert, danach der vordere, längere Ausleger.

Seine Spitze reicht bis weit in die Kreuzung Unistraße/Südring hinein. Die Monteure kletterten nachher durch diesen Ausleger in luftiger Höhe hindurch, um weitere Arbeiten zu erledigen.

