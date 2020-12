Bochum: Großeinsatz wegen seltsamen Briefes - er war harmlos

Wegen eines merkwürdigen Briefes gab es am Dienstagmorgen an der Grummer Straße in Bochum-Riemke einen großen Einsatz der Feuerwehr . Wie sich herausstellte, war der Brief aber völlig harmlos.

Nach Angaben der Feuerwehr und Polizei meldete sich gegen 8.10 Uhr eine Familie bei der Leitstelle; ein Mann klagte Herz-Kreislauf-Probleme. In diesem Zusammenhang berichtete er, dass er am Morgen einen unadressierten Brief aus dem Briefkasten geholt habe, auf dem „Vor der Kamera aufmachen“ stehe.

Feuerwehr Bochum fuhr mit Schutzanzügen zur Einsatzstelle

Aus Sicherheitsgründen konnte ein Zusammenhang mit dem gesundheitlichen Problem und dem seltsamen Brief nicht ausgeschlossen werden. Dei Feuerwehr fuhr mit großem Personalaufwand, darunter Einsatzkräften in Schutzanzügen, zu der Adresse. Die ganze Straße wurde gesperrt. Eine Notärztin untersuchte den Patienten, zwei weitere Familienmitglieder wurden vom Rettungsdienst betreut. Weitere Einsatzkräfte gingen währenddessen in Chemikalienschutzanzüge in die Wohnung und untersuchten den verdächtigen Brief. Schnell stellte sich aber heraus: In dem Brief war nichts Bedrohliches enthalten.

Der Patient wurde trotzdem vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, seien Kreislaufprobleme sind laut Feuerwehr aber vermutlich auf eine Vorerkrankung zurückzuführen. 18 Feuerwehrkräfte waren vor Ort.

Polizei Bochum kann keine Strafbarkeit erkennen

In dem Brief, der keinen Absender hatte, soll etwas von Weihnachtsliedern gestanden, die man in sozialen Medien vortragen könne. Wer den Brief in den Briefkasten gesteckt hatte, ist unbekannt. Die Polizei geht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht von einer Straftat aus.

