Bochum: Großeinsatz im Ehrenfeld - SEK und Feuerwehr vor Ort

Bochum. Von einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei in Bochum waren am Mittwoch Anwohner im Ehrenfeld betroffen. Ein Mann kam ins Krankenhaus.

Mehrere Anwohner im Ehrenfeld waren am Mittwoch von einem Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Spezialeinsatzkommando betroffen. Die Feuerwehr hatte ein Mehrfamilienhaus an der Ehrenfelder Straße geräumt, weil sie dort in einer Wohnung giftige Chemikalien vermutete, so heißt es von der Polizei. Ein Anwohner hatte damit gedroht, sich etwas anzutun. Die Polizei rückte gegen 7.40 Uhr aus.

Anwohner standen mehrer Stunden auf der Straße , die Ehrenfelder Straße war gesperrt. Nach Angaben der Polizei wurden zwar Chemikalien gefunden, diese seien aber nicht gefährlich gewesen. Der Einsatz war gegen 13.30 Uhr beendet. Der Anwohner (63) kam ins Krankenhaus.

Normalerweise berichten wir nicht über Suizide, es sei denn, sie erfahren durch ihre Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst depressiv sind und Selbstmord-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge über die kostenlose Hotline 0800/111 01 11 oder 0800/111 02 22. Hilfe für Menschen, die unter Depressionen leiden, gibt es außerdem auch beim Bündnis gegen Depression unter: 0291/941469.

