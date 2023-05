Bochum: Große Messe für Pflege- und Gesundheitsberufe

Bei einer Messe für Gesundheits- und Pflegeberufe in Bochum werden in der kommenden Woche viele Berufe, aber auch Studiengänge vorgestellt. (Symbolbild)

Bochum. In Bochum findet am 22. Mai eine große Messe für Pflege- und Gesundheitsberufe statt. 15 Arbeitgeber und Bildungseinrichtungen stellen sich vor.

Am Alice-Salomon-Berufskolleg in Bochum findet am Montag, 22. Mai, eine Messe für Pflege- und Gesundheitsberufe statt. Eingeladen sind interessierte Schülerinnen und Schüler sowie junge Erwachsene – auch diejenigen, die nicht das Berufskolleg besuchen.

Mehr als 15 Arbeitgeber und Bildungseinrichtungen aus dem Gesundheits- und Pflegebereich stellen sich bei der Messe vor. „Neben Physiotherapie-, Ergotherapie- und Hochschulen geben auch Kliniken sowie Pflegeeinrichtungen Einblicke in die Rahmenbedingungen ihrer Nachwuchskräfte und zeigen Karrieremöglichkeiten nach einem erfolgreichen Abschluss auf“, heißt es aus dem Berufskolleg in der Vorankündigung.

Pflege- und Gesundheitsmesse in Bochum an: Diese Berufe werden vorgestellt

Bei der Messe gibt es zum Beispiel Informationen über diese Berufe und Berufsfelder: Pflegefachmann und -frau, Pflegefachassistentin oder -assistent, Heilerziehungspflege, Erzieherin oder Erzieher, Sozialassistenz, Pflege- oder Hebammenwissenschaft, Ergotherapie, Logopädie oder Physiotherapie. Wer will, kann direkt an einem sogenannten „Speed-Dating“ bei den potenziellen Arbeitgebern teilnehmen, erste Kontakte mit den Unternehmen knüpfen oder gleich seine Bewerbung einreichen.

Organisiert und durchgeführt wird die Messe von der Berufsberatung und dem Arbeitgeberservice der Bundesagentur für Arbeit sowie vom Alice-Salomon-Berufskolleg, das erstmals als Veranstaltungsort dient. Bei Bedarf wird die Teilnahme vor Ort auch bescheinigt.

Die Messe am Alice-Salomon-Berufskolleg, Akademiestraße 46, findet am Montag, 22. Mai, zwischen 9 und 15 Uhr statt.

