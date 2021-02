Vom Südring aus können Verkehrsteilnehmer von Freitag an nicht mehr in die Universitätsstraße (r.) abbiegen.

Baustelle Bochum: Großbaustelle verhindert Abbiegen in die Uni-Straße

Bochum. In Bochum wird gebuddelt. Von Freitag an ist die Ecke Südring/Universitätsstraße eine Großbaustelle. Es ist die Vorbereitung des Stadtturmbaus.

Die Stadtwerke buddeln bereits an der Ecke Südring/Universitätsstraße vor dem Hauptbahnhof. Und nun beginnt auch die Stadt Bochum dort mit ihren Arbeiten zur Erneuerung des Kanals. Von Freitag (5. Februar) an ist das Abbiegen vom Südring in die Universitätsstraße stadtauswärts wegen einer baustellenbedingten Sperrung nicht mehr möglich.

In der Gegenrichtung der Universitätsstraße Richtung Innenstadt muss zudem ein Fahrstreifen für die Linksabbieger in den Südring entfallen. Kurz vor der Kreuzung in Fahrtrichtung Hauptbahnhof wird außerdem eine Fahrspur des Südrings für Autos gesperrt und dem Fußgängerverkehr überlassen. Ebenso wie die Stadtwerke bereitet die Stadt Bochum mit ihren Arbeiten den Neubau eines Stadtturms und eines neuen Parkhauses vor.

Versorgungsleitungen werden neu gelegt

Die beiden Gebäude entstehen auf dem Gelände des ehemaligen Parkhauses P7 an der Ecke Südring/Universitätsstraße. Vorher müssen bestehende Ver- und Entsorgungsleitungen umgelegt werden.

Nachdem die Stadtwerke Bochum bereits seit Anfang Januar Leitungen verlegen, beginnen am Montag (8.) auch die Kanalbauarbeiten im Auftrag der Stadt Bochum. In der ersten Bauphase entsteht im Einmündungsbereich der Universitätsstraße zum Südring eine doppelte Startbaugrube.

Von dort aus werden in zwei Richtungen Rohre im Vortrieb für den neuen Kanal gelegt. Die Zielbaugrube auf der Universitätsstraße befindet sich kurz vor der Eisenbahnbrücke, die Zielbaugrube auf dem Südring im Gehweg in Nähe des Hauses Nummer 3. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Juni. Für die Dauer der Sperrung wird eine Umleitung über die Wittener Straße und den Steinring ausgeschildert.

