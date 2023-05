Bochum: Gospelchor startet Deutschland-Tour im Gefängnis

Der „Oslo Gospel Choir“ startet seine Deutschland-Tournee am Sonntag (7.) in Bochum: am Vormittag in der JVA Krümmede, am Abend im Ruhrcongress.

An einem außergewöhnlichen Ort startet der „Oslo Gospel Choir“ seine Deutschlandtournee. Am Sonntag (7.) tritt der Gospelchor am Vormittag in der Justizvollzugsanstalt Bochum auf. „100 Inhaftierte haben sich angemeldet“, teilt die Stiftung Creative Kirche (Witten) als Veranstalter mit. Das Konzert in der Krümmede findet in Zusammenarbeit mit der Gefährdetenhilfe „Scheideweg“ statt, die seit über 30 Jahren Gesprächsgruppen und Gottesdienste für Strafgefangene anbietet.

Am Sonntagabend ist der norwegische Chor um 19 Uhr im Ruhrcongress zu Gast. Karten gibt es ab 28,40 Euro.

Infos und Tickets auf gospel.de

