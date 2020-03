Bochum: Glückspilz (58) gewinnt 1 Million Euro bei Verlosung

Bochum. Ein 58-Jähriger aus Bochum hat bei einer Sonderverlosung der Aktion Mensch 1 Million Euro gewonnen. In welchem Stadtteil er wohnt, ist unbekannt.

Ein Mann aus Bochum wird sein Glück kaum fassen können: Der 58-Jährige hat bei einer Sonderverlosung der Förderorganisation „Aktion Mensch“ 1 Millionen Euro gewonnen. Aus welchem Stadtteil der Bochumer kommt, durfte eine Sprecherin auf Anfrage allerdings nicht verraten.

Der Mann ist einer von 5000 Menschen in ganz Deutschland, die bei der Sonderverlosung am 3. März gewonnen haben. Nach eigenen Angaben hat „Aktion Mensch“ insgesamt 15 Millionen Euro ausgeschüttet.

Aktion Mensch: „Viele soziale Projekte mit rund 44 Millionen Euro gefördert“

Mit einem Los der „Aktion Mensch“ tragen die Teilnehmer dazu bei, die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung sowie Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Gewinner sind auch Menschen mit Behinderung in Nordrhein-Westfalen, so die private Förderorganisation. In NRW habe die „Aktion Mensch“ allein im vergangenen Jahr viele soziale Projekte mit rund 44 Millionen Euro gefördert.

