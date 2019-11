Bochum. Spenden und schenken. Das ist die Alternative der GLS Treuhand aus Bochum zum Black Friday.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochum: GLS Treuhand bietet Spenden zum Verschenken an

Am sogenannten Black Friday locken viele Geschäfte mit günstigen Angeboten, insbesondere für die Geschenk-Einkäufe der nahenden Feiertage. Die gemeinnützige GLS Treuhand aus Bochum startet an diesem Tag die Weihnachtsaktion „Lebendiges Schenken“. Darin enthalten sind konkrete Projektspenden, die zugleich als Geschenk an Freunde und Familie dienen.

Interessierte suchen sich eine Spende aus und verschenken diese in Form einer individuellen Geschenkkarte an Mitmenschen. Gleichzeitig wirkt die Geschenkspende bei den Spende-Empfängern konkret und nachhaltig. Die Spenden helfen Menschen in NRW, Deutschland und auf der ganzen Welt. Etwa mit „Mut-Kursen“ für Kinder an Brennpunktorten, einer Stunde Nachwuchsförderung in der ökologischen Gemüsezüchtung oder Stoffbinden für Mädchen in Uganda, damit diese zur Schule gehen können. Schon ab 9 Euro können Menschen sinnvoll und langfristig unterstützt werden.

Ganzjährige Aktion

Die Geschenkspenden-Aktion „Lebendiges Schenken“ läuft ganzjährig. Doch im Vorfeld von Weihnachten bis zum 31. Dezember gibt es neben neuen Spendenprojekten auch feierliche Motive zur Auswahl der Geschenkkarte. Für Geschenke-Sucher auf den letzten Drücker gibt es die Möglichkeiten, die Karte selbst auszudrucken. Sämtliche Geschenkspenden finden sich auf www.lebendiges-schenken.de.