Bochum: Gleisbauarbeiten der Bahn führen zu Verspätungen

Bochum. Aufgrund von Gleisbauarbeiten der Bahn kommt es zu Streckensperrungen im Bereich Bochum. Es wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Aufgrund von Gleisbauarbeiten kommt es von Freitag, 7. (22 Uhr), bis Montag, 10. August (4.30 Uhr), zu einer Streckensperrung der Bahnstrecke zwischen Dortmund und Bochum-Langendreer. Für Züge der Linie RE 1 (RRX) kommt es deshalb nachts sowie für Züge der Linie RE 11 (RRX) ganztägig zu einem Ausfall des Halts in Wattenscheid. Ersatzweise wird stattdessen Wattenscheid-Höntrop angefahren. Umleitungsbedingt verspäten sich die Züge um fünf Minuten. Für die Ausfälle wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Das Bahnunternehmen Abellio empfiehlt, die aktuellen Fahrzeiten und Informationen zu den Fahrten sowie Ersatzhaltestellen in den bekannten Auskunftsmedien zu beachten und mehr Reisezeit in dem betroffenen Zeitraum einzuplanen. Die aktuellen Fahrpläne sind online unter www.abellio.de im Bereich „Verkehrsmeldungen“ abrufbar. Fahrgäste haben außerdem die Möglichkeit, sich in der Fahrplanauskunft des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR), des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg (VRS), des Aachener Verkehrsverbundes (AVV) und der Deutschen Bahn AG über die gültigen Fahrzeiten der Regel- und Ersatzverkehre zu informieren.