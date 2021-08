Bochum: Gleisarbeiten auf der U 35-Linie bald beendet

Bochum. Letzte Arbeiten unternimmt die Bogestra an der U 35-Strecke zwischen Innenstadt und Ruhr-Universität Bochum. Schon bald fährt die U-Bahn wieder.

Endspurt bei den Gleisbauarbeiten auf der U 35-Campuslinie. Seit dem 26. Juli finden zwischen den Bahnhöfen Brenscheder Straße und Markstraße in Bochum in Fahrtrichtung Innenstadt Erneuerungsarbeiten statt. Auf einer Länge von ca. einem Kilometer werden dabei nicht nur neue Schienen gelegt, sondern u.a. auch die Schwellen erneuert und das Gleisbett ausgetauscht. Die Arbeiten sind in Kürze beendet, teilt die Bogestra mit.

Bochum: Gleisbau bald beendet – dann fährt die U 35 wieder

Die Gleisarbeiten sind nur möglich, weil zurzeit Ersatzbusse zwischen den Haltestellen Oskar-Hoffmann-Straße und Hustadt bzw. Ruhr-Uni fahren. Der Ersatzverkehr endet am Sonntag, 8. August, Betriebsende.

Die U-Bahn fährt dann auf dem Teilstück Oskar-Hoffmann-Straße und Hustadt wieder ab Montag, 9. August, Betriebsbeginn. Allerdings wird am 9. und 10. August eine eingleisige Streckenführung auf einem Teil der Strecke eingerichtet. Dabei wird an den Stationen Brenscheder Straße und Markstraße in beiden Richtungen am Gleis in Richtung Hustadt gehalten. Die aktuellen Arbeiten enden voraussichtlich wie geplant am Donnerstag, 12. August.

Bogestra: 800 Lkw-Fuhren für das Gleisbett der U 35

Um die Gleisbauarbeiten in der kurzen Zeit zu schaffen, kamen laut Bogestra sowohl tausendfache Handarbeit als auch unterschiedliche Spezialmaschinen zum Einsatz. Allein die bewegten Massen seien imposant: „Unter anderem waren mehr als 800 Lkw-Fuhren notwendig, um das Material des Gleisbetts auszutauschen. Mehr als 2000 Meter Schienen wurden verlegt und über 1200 Schwellen erneuert sowie rund 3500 Quadratmeter Textilgitter-Material eingebaut.“

In Handarbeit wurden der Bogestra zufolge mehr als 1600 Betonkern-Bohrungen vorgenommen. Es kommen auch große Gleisbaumaschinen zum Einsatz: etwa eine mehrere Zwei-Wege-Bagger, eine Gleisstopfmaschine und auch eine Schleifmaschine für die Gleise.

Das aktuelle U 35-Projekt wird durch die Erneuerungsförderung des Landes NRW gefördert, teilt die Bogestra weiter mit. Und: In den kommenden Jahren werde die oberirdische Strecke der U 35 Abschnitt für Abschnitt weiter umgesetzt. Auch die U-Bahnen aus den 80er-/90er-Jahre würden modernisiert.

