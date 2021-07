Bochum: Gerther Treff lädt zum Picknick auf dem Markt ein

Der Gerther Treff organisiert wieder das Gerther Picknick am Samstag, 7. August, rund um die Marktbude im Stadtteil.

Bochum-Gerthe. Der Bochumer Verein macht den Gerther Marktplatz wieder zum Treffpunkt. Jeder bringt sich Picknick-Proviant mit. Zuvor gibt es einen Flohmarkt.

Der Verein Gerther Treff ist zuversichtlich, in der nächsten Woche die Gerther Bürger auf dem Marktplatz zu zwei Veranstaltungen einladen zu können: Geplant sind am Samstag, 8. August, ein kleiner Flohmarkt um die Marktbude vormittags von 9-13 Uhr, und nachmittags die vierte Auflage des Gerther Picknicks von 15-18 Uhr.

Marion Kensy, Vorsitzende des Gerther Treffs: „Auch in diesem Jahr wollen wir vieles anbieten, um den Besuch ,anne Bude’ zu bereichern. Die Corona-Situation hat viele unserer Aktionen und Projekte eingeengt oder verhindert, so haben wir uns im letzten Jahr entschlossen, zu ,Kaffee anne Bude’ ein kleines Begleitangebot zu etablieren.

Begleitangebot in Bochum-Gerthe etablieren

Befreundete Flohmarkthändler und Kunsthandwerker bereichern unser Angebot.“ Es gibt zum Beispiel Gedrechseltes aus Holz, Puppenkleider, Strickwaren, Etuis, Taschen, kleine Geschenke aus Papier, Postkarten, Schmuck, Socken, Marmelade. Dies soll die Kontakte fördern.

Dem Flohmarkt schließt sich das Picknick an. Auch in diesem Jahr stellt der Gerther Treff Tische und Bänke vor die Marktbude. Die Picknick-Teilnehmer bringen Proviant mit, können auch eigene Tische und Stühle aufstellen. Kensy: „Wir freuen uns auch über ,Spontan-Picknicker’, die einfach dazu kommen und mitmachen.

Anmeldungen und Platzreservierungen

Platzreservierungen sind mit der Anmeldung möglich, es können auch ganze Tische gebucht werden. Für etwas Catering (Reibeplätzchen, Kaffee und Kuchen) ist gesorgt. Anmelden kann man sich persönlich, samstags beim Besuch von „Kaffee anne Bude“, dort gibt es eine Liste in die man sich eintragen kann, oder per Mail an gerthertreff@gmail.com sowie telefonisch bei Marion Kensy, 0176 / 31 59 78 44.

