Bochum: Gerther Treff lädt wieder ein zum Weihnachtsmarkt

Gerthe. Der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz in Bochum-Gerthe soll stattfinden. Der Verein Gerther Treff sorgt dabei für mehr Abstand durch Stehtische.

In diesem Jahr soll er – nach jetzigem Stand – wieder stattfinden, der Gerther Weihnachtsmarkt. Er ist seit vielen Jahren im Dezember der Treffpunkt der Menschen im Bochumer Norden. Beim „Gerther Adventstreiben“, veranstaltet vom Verein Gerther Treff, findet rund um die Gerther Marktbude und auf der ganzen Fläche des Wochenmarktes am Freitag, 3. Dezember, ab 14 Uhr, statt.

In den vergangenen Jahren standen die Stände dich an dicht. Angesichts der aktuellen Lage ist das Konzept angepasst worden. Die Kunsthandwerker bauen ihre Stände am Rand der Marktfläche auf. So wird die ganze Wochenmarkt-Fläche zum Aufenthaltsraum für die vielen Besucherinnen und Besucher. Marion Kensy, Vorsitzende des Gerther Treffs: Wir müssen in diesem Jahr umdenken. Die Idee ist, an vielen Stehtischen in kleinen Gruppen freier zu stehen und auf Abstand zu feiern.“

Stempel auf der Hand für Bochumer Besucher

Es gilt 2G. „Am Stand des Gerther Treffs und am Glühweinstand kontrollieren wir die Identität sowie QR-Code oder Impfpass. Dann gibt es einen Stempel auf den Handrücken Nur, wer den Stempel oder QRCode,/Impfausweis und Personalausweis bei einer Bestellung vorwiesen kann, bekommt Glühwein, Würstchen und Leckereien“, so Kensy.

In diesem Jahr sind dabei: die Himmlische Bäckerei, Ruhr Rubin, das Seniorenbüro mit kleinen Schafen als Fußbank, die Psychosoziale Hilfe mit Nistkästen, Futterstellen, Insektenhotels, der Hofladen mit weihnachtlichen Gestecken und Obst. Vom Gerther Treff und anderen Ausstellern werden Glas und Perlen, Schmuck, Edelstahl-Schmuck, Taschen, Etuis, Kindersachen aus Stoff, Stickschals, kleine Give aways aus Papier für die Kaffeetafel, kunsthandwerkliches und Geschenke aus zweiter Hand angeboten.

Erlös fließt in Gerther Projekte

Die Erlöse vom Gerther Treff fließen wieder in kleine Projekte für Gerthe. Der Gerther Treff bietet Glühwein, Kinderpunsch, Kaffee, Waffeln, Schmalzstullen und Deftiges von Joanas Bistro, natürlich nur „abgestempelten“ Besuchern an. Auf der Turnstraße vor dem ehemaligen Geschäft der Ambulanten Dienste bietet die Christopherus Schule alkoholfreien Punsch und gebrannte Mandeln an. Alle Erlöse der Christopherus-Schule, auch die aus dem Verkauf von selber gebastelten Dingen, gehen in ein neues Schulprojekt und sind für den Umbau der ehemaligen Räumlichkeiten der Ambulanten Dienste gedacht.

Elf Tannen für Gerthe Marion Kensy, Vorsitzende des Gerther Treffs, und ihre ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer stellten elf Tannenbäume in der Fußgängerzone auf. Die Bäume wurden von der Bezirksvertretung Nord finanziert Die Kinder der Kitas Bethanien, Lütjeland, Fischerstraße und Heinrichstraße, der Hans-Christian-Andersen-Schule, der Christopherus-Schule, das Second Hand Kaufhaus Martin und eine Mutter mit ihren Kindern schmücken die elf Tannen in der Fußgängerzone mit selbst gebasteltem Baumschmuck.

Wenn viele Gertherinnen und Gerther kommen, können noch Stehtische in der Fußgängerzone, Gerther Straße und Turnstraße aufgestellt werden. „Sehr gerne dürfen sich die ansässigen Geschäfte am Weihnachtsmarkt beteiligen!, so der Appell des Gerther Treffs.

Interessierte Kunsthandwerker können sich noch bei Marion Kensy unter gerthertreff@gmail.com oder Tel.: 0176 / 31 59 78 44 anmelden. Etwas Platz gibt es noch rund um die Marktbude.

