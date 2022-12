Bochum: Gerther Chor nimmt Abschied mit Weihnachtskonzert

Bochum-Gerthe. Die Sängervereinigung 1881 Bochum-Gerthe hat ihren letzten Auftritt in der Christuskirche. Gesungen werden beliebte Weihnachtslieder.

Die Sängervereinigung 1881 Bochum-Gerthe, die im letzten Jahr 140 Jahre alt wurde, verschwindet jetzt endgültig von der Bildfläche Bochumer Chöre. Das diesjährige Weihnachtskonzert am 11. Dezember ist gleichzeitig das Abschiedskonzert dieses traditionsreichen Chores.

„Es wird kein einfacher Weg für uns, doch mit jetzt nur noch elf Sängern haben wir keine Aussicht auf Fortsetzung. Es schmerzt sehr, aber wir haben keine andere Wahl“, so Vorsitzender Heinz Pöschmann. Von Bergleuten der Zeche Lothringen gegründet, zählte der Chor in den 1960er Jahren weit über 80 Mitglieder.„Als ich dem Chor Anfang der 80er Jahre beigetreten bin, waren es noch 60 Sänger“, erinnert er sich. „Danach ging es stetig bergab.“

Bochumer fusionierten mit Chor aus Lütgendortmund

Die Fusion mit dem MGV Quartettverein Liederborn 1926 aus Lütgendortmund rettete den Gerthern vor neun Jahren das Überleben als Sängervereinigung. Schon durch Corona wurde das vorzeitige Aus befürchtet.

Der Chor hat sich für seinen letzten Auftritt in der Christuskirche Gerthe zusammen mit seinem Solisten und Vize-Chorleiter Jürgen Scherphausen seit Juli auf dieses Konzert vorbereitet, wobei alle Sänger auf ein volles Haus hoffen. Der Chor wird noch einmal seine schönsten Weihnachtslieder erklingen lassen. „Jerusalem“ wird nicht fehlen, genauso so wenig das „Vater unser“ oder „Stille Nacht“ und „Weihnachten bin ich zu Haus“. Unterstützt werden die Sänger durch Professor Michael Leifeld am Flügel. Es werden auch Weihnachtsgeschichten vorgetragen. Seit Jahrzehnten steht der Männerchor für gehobenes Liedgut.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf

Das Weihnachtskonzert am 11. Dezember beginnt um 17 Uhr in der Christuskirche Gerthe, Lothringer Straße 29. Der Eintritt kostet 10 Euro. Karten sind in „Dettes Nähstübchen“ auf der Lothringer Straße sowie im Gemeindebüro der evangelischen Kirchen in Gerthe und Hiltrop zu bekommen. Natürlich auch direkt bei den Sängern. Bei Fragen ist der Vorsitzende unter der Telefonnummer 0234 / 86 23 28 zu erreichen.

