Bochum: Geparktes Wohnmobil und Autos bei Brand beschädigt

Bochum. Die Feuerwehr Bochum hat ein brennendes Wohnmobil gelöscht. Auch drei Autos wurden beschädigt. Die Kripo ermittelt jetzt die Brandursache.

Ein geparktes Wohnmobil ist in der Nacht zu Samstag in Bochum-Grumme in Brand geraten. Es stand laut Polizei am Fahrbahnrand der Böckenbergstraße – zwischen Lennestraße und Volmestraße.

Zeugen hatten das Feuer gegen 1.40 Uhr gemeldet. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr löschten das Fahrzeug. Drei weitere dort abgestellte Autos sowie die Rollläden eines angrenzenden Wohnhauses wurden ebenfalls beschädigt.

Brandursache ist noch ungeklärt – Kripo Bochum sucht Zeugen

Zur Brandursache konnte das Kriminalkommissariat 11 noch keine Angaben machen. Es bittet unter 0234 909 4106 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

