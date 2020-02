Bochum: Geparktes Auto brennt vollständig aus

Bochum. Ein geparktes Auto ist am Dienstag in Bochum durch ein Feuer völlig zerstört worden. Fast hätte auch ein zweiter Wagen angefangen zu brennen.

Ein am Straßenrand abgestellter älterer 3er-BMW ist am Dienstagmittag in Bochum vollkommen ausgebrannt. Die Flammen drohten auch auf ein daneben geparkten Seat Ibiza überzugreifen. Das konnte die Feuerwehr verhindern. Trotzdem wurde der Seat durch die Flammen beschädigt.

Um 12.18 Uhr wurden die Einsatzkräfte laut Feuerwehr zur Fischerstraße in Gerthe gerufen. Dort brannte der BMW bereits lichterloh. Die Kräfte der Hauptfeuerwache konnten die Flammen schnell mit einem Strahlrohr eindämmen.

Polizei ermittelt die Brandursache

Das Fahrzeug war nachher nur noch ein Stahlgerippe. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz war um 13.15 Uhr beendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Brandursache herauszufinden. Die ist noch unbekannt. Die Beamten haben das Wrack abgeschleppt und sichergestellt. Am Dienstag oder spätestens am Mittwoch beginnt die Spurensicherung; sofern relevante Spuren überhaupt noch vorhanden sein sollten.