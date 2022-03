Bochum: Geparktes Auto auf Kreuzung geschoben – Unfallflucht

Bochum. Nach einer Unfallflucht in Bochum sucht die Polizei Zeugen. Ein Autofahrer hatte nachts einen geparkten Pkw auf eine Kreuzung geschoben.

Ein unbekannter Autofahrer hat in Bochum-Hiltrop einen geparkten Wagen auf eine Kreuzung geschoben und ist nachher geflüchtet.

In der Nacht zu Freitag gegen 3 Uhr war der Autofahrer nach Polizeiangaben auf der Straße „Hiltroper Landwehr“ in Richtung Revierpark unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Karl-Ernst-Straße kollidierte er mit einem am Straßenrand abgestellten Pkw. Durch den Aufprall wurde dieser Pkw in den Einmündungsbereich geschoben.

Autofahrer flüchtete nach dem Unfall in Richtung Castroper Hellweg in Bochum

Der Unbekannte fuhr in Richtung Castroper Hellweg weiter, ohne sich zu kümmern.

Das Verkehrskommissariat sucht nun den flüchtigen Autofahrer und Zeugen: 0234 909 5206.

