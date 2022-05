Detail einer Parzelle auf Hof Blome in Bochum: Hier wird – wie unschwer zu erkennen – Rotkohl wachsen.

Bochum-Grumme. Auf einem Hof in Bochum geht es wieder los: Hier bauen Hobbygärtner ihr Gemüse selber an. Einige Parzellen sind noch zu haben.

Endlich ist es soweit: Auf dem Hof Blome in Bochum geht es wieder rund. 135 Mietgärten in der Größe von 45 oder 90 Quadratmeter werden dort auf einem ca. 7000 Quadratmeter großem Feld über „meine ernte“ bewirtschaftet. Einige Parzellen sind noch frei.

Bochum: Gemüse anbauen und ernten – hier ist es möglich

Los geht es auf Hof Blome, Auf dem Güstenberg 6, am Samstag, 7. Mai, um 15 Uhr. Da werden wieder Gartenzwerge und Fahnen aufgestellt, säen Kinder ihr erstes Gemüse aus und laufen viele bunte Gummistiefel auf Trampelpfaden zu den Parzellen.

Hier nehmen viele Gärtnerinnen und Gärtner ihr Essen selbst in die Hand. Bis in den späten Herbst hinein pflegen, jäten, gießen und ernten die Hobbygärtner verschiedene Gemüsesorten auf ihrem Stück Gemüseacker. Und das schon seit vielen Jahren.

Gärten kann man für die Zeit von Mai bis Oktober mieten

Mit den Gemüsegärten zum Mieten (die Preise variieren zwischen 229 und 439 Euro) kann sich jeder stadtnah mit frischem und saisonalem Gemüse von Mai bis Oktober selbst versorgen. „In der schnelllebigen Zeit ist der eigene Garten ein besonderes Naturerlebnis. Viele Hobbygärtner berichten über die positive, erdende und entschleunigende Wirkung des Gärtnerns“, sagt Natalie Kirchbaumer von „meine ernte“.

Wer eine Parzelle mietet, bekommt einen professionell vorbereiteten Gemüsegarten mit über 20 verschiedenen Gemüsesorten zur Verfügung gestellt, dazu Gartengeräte und Gießwasser. Auch gibt es die ganze Zeit über Unterstützung in Form von einem digitalen Gärtnerbrief, einer Gemüsehotline, Lernvideos sowie Gartenthemen zum Nachlesen in Internet und Live-Veranstaltungen mit Gartentipps. Auch ist ein Austausch mit Mitgärtnern in Chatgruppen möglich.

An ein paar wenigen der bundesweit 26 Standorte sind laut „meine ernte“ noch Gärten frei. Eine Buchung ist über den Onlineshop möglich: https://www.meine-ernte.shop/mietgaerten/ .

