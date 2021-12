Bochum: Gelsenkirchener (58) bei Unfall schwer verletzt

Der 58-jährige Gelsenkirchener wurde bei dem Sturz so schwer verletzt, dass er in eine Klinik gebracht werden musste.

Bochum-Wattenscheid/Gelsenkirchen. Ein Kradfahrer aus Gelsenkirchen ist an Heiligabend bei einem Unfall in Wattenscheid schwer verletzt worden. Der 58-Jährige kam ins Krankenhaus.

Beim Überholen eines Autos ist ein Kradfahrer in Wattenscheid gestürzt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am 1. Weihnachtsfeiertag berichtete, war der 58-Jährige aus Gelsenkirchen am Mittag des 24. Dezember auf der Gewerbestraße in Richtung Blücherstraße unterwegs. Während er ein vor sich fahrendes Auto überholte, stellte er fest, dass sich vor ihm ein weiteres Auto von einem Grundstück in die Gewerbestraße hereintastete.

Der Kradfahrer bremste, stürzte dabei jedoch, rutschte über die Fahrbahn und blieb am linken Vorderrad des Autos liegen. Er sei bei dem Sturz schwer verletzt worden, berichtete die Polizei. Nach Erstversorgung durch einen Notarzt an der Unfallstelle wurde er in eine Bochumer Klinik eingeliefert.

Unfall auf Gewerbestraße: Sachschaden bei rund 5000 Euro

Das Kraftrad sei noch weitere 24 Meter weitergerutscht und in einen Anhänger geprallt. Der Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Die Gewerbestraße musste für die Unfallaufnahme gesperrt werden. (red)

