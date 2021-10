Zum „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen" gibt es in Bochum Ende November verschiedene Aktionen.

Tag gegen Gewalt an Frauen Bochum: Gegen Gewalt an Frauen – mit Fakten auf Brötchentüte

Bochum. Eine Brötchentüte mit erschreckenden Fakten, orangene Gebäude: In Bochum gibt es Ende November einige Aktionen, im Kampf gegen Gewalt an Frauen.

„Kommt nicht in die Tüte“, ist zwischen dem 22. und 27. November auf zahlreichen Brötchentüten in Bochum zu lesen. Sie sind 42 Zentimeter groß, auf ihnen stehen Fakten wie: „Jede dritte Frau in Deutschland ist von sexueller und/oder körperlicher Gewalt“ betroffen.“ Eine Aktion zum „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen" am 25. November.

Erhältlich sind die Tüten in zwölf Filialen der Bäckerei Malzers sowie in zwei Läden von Risken und Blankenhaus, auch der Bio-Lieferservice „Flotte Karotte“ verteilt sie. „Auf der Brötchentüte stehen Details zu der Häufigkeit von Gewalt an Frauen und Telefonnummern wo man sich Hilfe suchen kann“, erklärt , Isabell Hilpert von den Soroptimistinnen, die die Aktion ins Leben gerufen haben. Unterstützt wird die Aktion auch von der Stadt Bochum und dem Polizeipräsidenten als Schirmherren.

Zum "Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen" wollen die Soroptimistinnen des Clubs Bochum sensibilisieren. Dafür werden 30.000 Brötchentüten bedruckt, die so aussehen wollen. Foto: Soroptimistinnen / Bochum

Bochum erstrahlt in der Nacht zum 26. November in orangenen Farben

In Bochum und ganz NRW gibt es in der Woche ab dem 22. November verschiedene Aktionen – ausgerufen vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung. In der Nacht vom 25. auf den 26. November sollen im Stadtgebiet einige städtische Gebäude orange angestrahlt werden.

Außerdem verändert die „Bluebox“ der Hochschule Bochum ihre Farbe“, auch die Ruhr-Universität, EBZ Business School, die Evangelische Hochschule und die Technische Hochschule Georg Agricola machen bei der weltweiten Beleuchtungsaktion „Orange your City“ mit.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum