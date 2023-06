Bochum: 120 Jahre alter Baum gefällt – das wird aus dem Holz

Bochum-Laer. Das Holz der 120 Jahre alten Kastanie soll auf dem Hof Bergmann weiterverwendet werden. Der Gemeinschaftsgarten lädt zum Aktionstag.

Die Anteilnahme in Bochum-Querenburg war groß, als Ende letzter Woche das Naturdenkmal Auf dem Aspei, eine 120 Jahre alte Edelkastanie, gefällt wurde. Der Baum war abgestorben, er wurde aus Sicherheitsgründen Stück für Stück abgesägt. Viele Nachbarn verfolgten bedrückt früh morgens das Abholzen.

Das Holz vom Stamm und die Äste wurden in Absprache des Grundstückseigentümers an den Hof Bergmann in Bochum-Laer geliefert. Der Gemeinschaftsgarten will der Kastanie nun ein Denkmal setzen.

Hof Bergmann will Holz nachhaltig weiterverwerten

Johannes Tangen vom Hof Bergmann: „Wir haben uns dafür eingesetzt, dass das ehemalige Naturdenkmal nicht geschreddert und thermisch verwertet wird. Der Gedanke dahinter: das Holz hier möglichst würdevoll und nachhaltig weiterzuverwenden in einer Form, die gleichzeitig den bedauernswerten Prozess langfristig sichtbar machen soll.“

Geplant ist, die Krone im Gemeinschaftsgarten auf einer Wildblumenwiese in eine geräumige Totholzhecke und somit in einen neuen Lebensraum für Tiere zu verwandeln. Der Stamm wird zu Sitzmöbeln verarbeitet, die im Stadtteil aufgestellt werden sollen.

Aktionstag am kommenden Samstag im Gemeinschaftsgarten

Mit einem Aktionstag soll diese Idee losgetreten werden. Der Gemeinschaftsgarten Hof Bergmann lädt am Samstag, 1. Juli, ab 11 Uhr möglichst viele Bürgerinnen und Bürger ein, die sich beteiligen wollen, um des Naturdenkmals zu gedenken. Gewerkelt wird bei jedem Wetter.

Für Fragen oder Anregungen steht Johannes Tangen unter 0157 74 59 81 48 bereit, auch über Signal-, Telegram-Messenger oder WhatsApp. Der Hof Bergmann befindet sich an der Höfestraße 71 in Laer. Wer mit dem Auto kommt, wird gebeten, nicht auf den Hof zu fahren, sondern in der näheren Umgebung zu parken.

