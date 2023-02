Bochum: Gefährliche Serie – Unbekannte stehlen Gullydeckel

Ein Gullydeckel (Symbolfoto): In Bochum sind in den vergangenen Wochen mehr als 20 Abdeckungen gestohlen worden.

Bochum. Metalldiebe haben in den vergangenen Wochen mehr als 20 Gullydeckel in Bochum gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die Stadt warnt.

Stadt und Polizei Bochum machen auf eine gefährliche Diebstahlserie aufmerksam: Seit Mitte Januar seien im Bochumer Stadtgebiet bereits mehr als 20 Gullydeckel gestohlen worden, teilt die Stadt mit. Der Schwerpunkt der Taten liege im Bezirk Wattenscheid, begonnen habe die Serie Mitte Januar.

„Am 16. Januar erhielt der Technische Betrieb den ersten Hinweis zum Diebstahl von zwei Sinkkasten-Rosten auf dem Stalleickenweg“, heißt es in einer Pressemitteilung. „In den nächsten Wochen folgte der Diebstahl von über 20 Rosten an zwölf weiteren Straßen.“ Die unbekannten Täter hätten es – wie auch im Fall der gestohlenen Skulpturen aus dem Stadtpark – mutmaßlich auf das Metall abgesehen, so Stadtsprecher Thomas Sprenger.

Mehr als 20 Gullydeckel gestohlen – „so was kann lebensgefährlich sein“

„Das ist kein Spaß“, sagt Sprenger, „so was kann lebensgefährlich sein.“ Auch Rafael Stratmann, Abteilungsleiter Straßenunterhaltung, und Sachgebietsleiter Karsten Möller betonen: „Ein fehlender Rost stellt eine erhebliche Gefährdung, insbesondere für Fußgängerinnen und Fußgänger und Zweiradfahrende dar.“

Die Gefahrenstellen seien jeweils umgehend durch den Technischen Betrieb abgesichert worden. Den Sachschaden schätzt die Stadt auf etwa 7500 Euro.

Die Polizei ermittelt – und bittet um Hinweise zur Diebstahlserie. Zeugen können sich unter 0234/ 9 09 44 41 an die Kriminalwache der Polizei wenden. (ska)

