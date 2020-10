Bochum: Gebäude erstrahlen zum Weltmädchentag am Sonntag

Bochum. Am Sonntag ist Weltmädchentag. Auch in Bochum werden dazu am Abend mehrere Gebäude angestrahlt. Die zentrale Forderung: Gleichberechtigung.

Mit einer Beleuchtungsaktion wird am Sonntag (11.) auch in Bochum an den Weltmädchentag erinnert.

2011 ernannten die Vereinten Nationen den 11. Oktober zum „International Day of the Girl Child“. Trotz aller Fortschritte beachte die Welt die Herausforderungen, mit denen Mädchen konfrontiert sind, viel zu wenig, mahnen die Initiatoren. So gehen weltweit 130 Millionen Mädchen nicht zur Schule. Barrieren wie Frühverheiratung, Frühschwangerschaft und sexuelle Gewalt erschweren ihnen den Zugang zu Bildung und hindern sie, selbstbestimmt zu leben.

Weltmädchentag in Bochum: Gebäude erstrahlen in Magenta

Der Weltmädchentag will auf diese Ungleichheit aufmerksam machen. In Bochum werden dazu mit Einbruch der Dunkelheit mehrere Gebäude in einem kräftigen Magenta erstrahlen, kündigt die Stadt an: das Musische Zentrum der Ruhr-Universität, das Atrium der Stadtwerke, das Schauspielhaus, das Historische Rathaus, die Gebäude von Pro Familia, der Aidshilfe und der Evangelischen Jugendhilfe sowie die Beratungsstellen „inEchtzeit“ und „Nora“.

Mit der Beleuchtungsaktion werde ein Zeichen gesetzt, „wie wichtig es ist, dass auch Mädchen und junge Frauen führende Rollen übernehmen und in allen Bereichen mitmischen, die sie betreffen. In Bochum, in Deutschland und überall auf der Welt“, so die Stadt. „Denn Gleichberechtigung trägt zur nachhaltigen Bekämpfung von Armut und zu einer sicheren Welt bei.“