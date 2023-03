Bochum. Die Warenhauskette Galeria will 52 Filialen schließen. Karstadt im Ruhrpark Bochum ist davon nicht betroffen. Der Standort soll bestehen bleiben.

52 von 129 Galeria-Kaufhäusern in Deutschland werden geschlossen, darunter auch mehrere im Ruhrgebiet. Nur vier Häuser im Revier werden weiter betrieben, u.a. das im Ruhrpark Bochum.

Nur noch vier Galeria-Standorte im Ruhrgebiet, darunter auch Bochum

Am frühen Nachmittag wurde die Entscheidung der Warenhauskette Galeria Kaufhof Karstadt bekannt. Sie hatte zuvor Betriebsrat und Belegschaft informiert. Während an den Standorten Essen, Dortmund, Gelsenkirchen und Duisburg großes Entsetzen herrscht, weil diese Galeria-Standorte schließen, ging andernorts ein Aufatmen durch die Reihen der Beschäftigten. Die Häuser in Bochum, Mülheim, Oberhausen sowie einer der bislang zwei Standorte in Duisburg sollen bestehen bleiben - sofern die Gläubigerversammlung in zwei Wochen den Plänen zustimmt.

Schon im Vorfeld galt die Filiale im Ruhrpark Bochum mit ihren etwa 100 Mitarbeitern als einer der Standorte, die höchstwahrscheinlich weiter betrieben werden. Anja Sabrowski, Mitglied der Verdi-Tarifkommission, hatte im November gegenüber dieser Zeitung gesagt: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Standort Bochum auf der Streichliste steht.“ Das Warenhaus befinde sich mit direkter Autobahn-Anbindung und kostenlosen Parkplätzen in einer Top-Lage.

Ruhrpark-Manager: Karstadt-Standort ist attraktiv

Ähnlich hatte sich der neue Ruhrpark-Chef geäußert. „Ich mache mir keine Sorgen“ so Lars Horn in einem WAZ-Interview Anfang November 2022. Und: „Wir können sagen, dass unser Standort hier im Ruhrpark landesweit einer der stärksten und attraktivsten ist und gut für die Zukunft gerüstet ist.“

