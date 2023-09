Bochum: Fußgängerin von Straßenbahn erfasst

Bochum. Eine Bochumerin wurde beim Überqueren der Gleise von einer Straßenbahn erfasst und dabei schwer verletzt – Bahnfahrerin erlitt einen Schock.

Beim Überqueren der Straßenbahngleise ist am Donnerstagabend eine eine 41-jährige Bochumerin von einer Straßenbahn erfasst worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Frau die heranfahrende Linie 305 in Höhe der Haltestelle „Altenbochum Kirche“ augenscheinlich übersehen. Die Straßenbahn war in Richtung Bochum-Werne unterwegs.

Bei dem Zusammenstoß sei die Bochumerin zu Boden geschleudert und schwer verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Bahnfahrerin erlitt einen Schock

Die Bahnfahrerin, eine 50-jährige Frau aus Voerde, erlitt einen Schock und musste vor Ort betreut werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Wittener Straße teilweise komplett gesperrt.

